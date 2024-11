Linkiesta.it - Le conseguenze della ribellione del governo Meloni contro la decisione della Corte di giustizia Ue

Leggi tutto su Linkiesta.it

La posta in gioco dello stra ile la magistratura in materia di asilo e paesi (cosiddetti) sicuri è tecnicamente complicata, ma chiaramente identificabile nel suo tratto politico essenziale: il rapporto che deve esistere tra il diritto nazionale e il diritto europeo. La posizione delitaliano presuppone la prevalenza del primo sul secondo e, d’altra parte, si tratta di una posizione in diverse occasioni espressa apertis verbis dalla stessa presidente del Consiglio e da alcuni dei suoi ministri. Sarà utile, allora, prendere in esame tutte leche una pretesa del genere porta con sé, non solo nella configurazione dei rapporti tra Roma e Bruxelles, ma anche nel rispetto dello stato di diritto nel nostro paese. Il rinvio pregiudiziale alladidell’Unione Europea ai sensi dell’art.