Infobetting.com - Lazio-Cagliari (lunedì 04 novembre 2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi tutto su Infobetting.com

Dunque lafa sul serio in Europa League come in campionato e il 5-1 rifilato al Como con la doppietta di Castellanos in una gara conclusa da entrambe le parti in dieci uomini è stato il terzo successo consecutivo e il settimo nelle ultime otto partite giocate. Ilche arriva all’Olimpico ha visto InfoBetting: Scommesse Sportive e