Cataniatoday.it - Lavoratori in nero e mancanza di autorizzazioni: sotto sequestro una discoteca ad Ognina

Durante i controlli disposti dal questore di Catania, Giuseppe Bellassai, per la notte di Halloween sono state effettuate delle verifiche in diversi locali e discoteche catanesi, per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. I poliziotti in borghese, in particolare, si sono mescolati tra