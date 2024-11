Bolognatoday.it - L'Ausl di Bologna "assume" Dan Peterson per motivare il personale

Leggi tutto su Bolognatoday.it

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAY "Fenomenale". "Per me numero uno". Sono due delle frasi più famose pronunciate in alcuni spot da Dan, storico allenatore di basket e commentatore sportivo in tv. Che ora torna a vestire i panni del coach, ma non per i giocatori