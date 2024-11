Palermotoday.it - L'amaro caso della baronessa di Carini: tornano le visite teatralizzate al castello

Leggi tutto su Palermotoday.it

Ledi Liberi Tutti APS sono delle vere e proprie performance teatrali itineranti site-specific; esse sono pensate e si inseriscono in un preciso luogo e constano di messe in scena in costume d’epoca in cui gli attori, in dialoghi basati sulla cultura e il periodo