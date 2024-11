Laverita.info - «L’alluvione è solo colpa del clima». E mai di chi non ripulisce i fiumi

Per tragedie come quelle dell’Emilia o di Valencia viene sempre crocifisso l’uomo che causa il riscaldamento globale (qui pure con le corride). Non un dubbio sui governanti che predicano di non toccare alvei e argini.