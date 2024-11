Sondriotoday.it - La Polizia di Stato di Sondrio ricorda i suoi defunti

Leggi tutto su Sondriotoday.it

Ladidi, nella mattinata di oggi, sabato 2 novembre, in occasione della ricorrenza della commemorazione dei, hato i poliziotti che hanno perso la vita in servizio nell'adempimento del dovere e tutti coloro che hanno sacrificato la loro esistenza in nome