Today.it - La giudice Albano sotto vigilanza: aveva ricevuto minacce di morte per la sentenza sui migranti vigilanza nei confronti di Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica e giudice della sezione immigrazione del tribunale di Roma che lo scorso 18 ottobre non ha convalidato il trattenimento dei migranti nel centro albanese di Gjader. A quanto si apprende, le verifiche Leggi tutto su Today.it Disposta unanei confronti di Silvia, presidente di Magistratura Democratica edella sezione immigrazione del tribunale di Roma che lo scorso 18 ottobre non ha convalidato il trattenimento deinel centro albanese di Gjader. A quanto si apprende, le verifiche

Per la giudice Silvana Albano – che aveva presentato una denuncia per le minacce di morte ricevute dopo il pronunciamento sul trattenimento dei migranti in Albania – è stata disposta una vigilanza. Albano, magistrata della sezione immigrazione del ...

