La follia dei proPal proTrump, e il miraggio di un nuovo miracolo ucraino

(Linkiesta.it - sabato 2 novembre 2024) Un amico americano preoccupato per quello che legittimamente, ma erroneamente, definisce «genocidio a Gaza» mi ha mandato un post dolente e molto argomentato di un giornalista e scrittore suo connazionale che, pur elencando tutte le responsabilità morali e politiche di Kamala Harris per aver condiviso la linea di Joe Biden su Israele e, peggio ancora, per non volersene distanziare, lascia intendere a malincuore che l’elezione di Donald Trump probabilmente sarebbe un’alternativa peggiore a quella di una presidenza Harris. Ma, in ogni caso, non rimprovererebbe nulla agli elettori che invece insistono sul voler far pagare ai democratici il loro sbilanciamento a favore di Israele.