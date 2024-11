Linkiesta.it - La bolla dei dollari off shore

Ci sono obbligazioni e altri titoli di debito inper ben tredicimila miliardi detenuti fuori dagli Stati Uniti da banche non americane e da non-banks, cioè da fondi di ogni tipo, da governi, da organizzazioni internazionali e anche da privati. Lo rivela un recente studio della Federal Reserve di Atlanta. Da una parte riflette il ruolo globale del dollaro nel commercio e nella finanza internazionale. Ogni giorno migliaia di miliardi disono usati in innumerevoli transazioni finanziarie. Però, è una vera bomba a orologeria. Infatti, i citati tredicimila miliardi non hanno alcuna copertura da parte della Federal Reserve. Le banche con sede al di fuori degli Stati Uniti devono, quindi, rinnovare le obbligazioni inin scadenza e altri titoli di debito per una cifra enorme. In gioco c’è la tenuta delle varie banche e non-banks in campo.