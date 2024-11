Calcionews24.com - Khedira: «Sarri come Ancelotti, vi spiego. Sulla nuova Champions dico questo»

Leggi tutto su Calcionews24.com

Le parole di Sami, ex centrocampista tedesco della Juventus, sull’inizio di stagione in Serie A eLeague Samiha parlato a SportWeek dell’inizio di stagione in Serie A eLeague.– «La adoro. Senza gironi non sai chi affronterai chi nel turno successivo, è molto difficile e tante squadre top