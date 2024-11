Iltempo.it - Juric “Bene col Torino, ma ora conta vincere a Verona”

ROMA (ITALPRESS) – “Ilha un ambiente sempre moltopositivo, che spinge tanto per la squadra. Secondo me hanno tantiottimi giocatori, veloci e tecnici. Hanno alternato prestazionieccellenti con altre meno buone; arrivano da un periodo dirisultati negativi ma sicuramente avranno voglia di riscattarsi efare risultato. Sarà una partita difficilissima”. Queste le parole dell'allenatore della Roma, Ivan, alla vigilia della sfida contro l'Hellas. “Dovbyk lo valuteremo, ieri non ha svolto l'allenamento. Dovrebbe allenarsi e in base a questo decideremo. Stessa cosa per gli altri, oggi vedrò chi ha recuperato e farò le mie scelte. Ma se gioca uno o un altro a me non cambia”, ha spiegato il tecnico giallorosso che hain mente l'obiettivo della sua squadra per la sfida del Bentegodi.