Iran ragazza si spoglia per protesta

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

22.34 Una studentessaiana dell'Università islamica Azad di Teheran si èta davanti all'ateneo perdopo essere stata aggredita e molestata da membri della polizia morale Basij per aver indossato il velo in modo inappropriato. Il video che la mostra camminare, in mutande e reggiseno, nel cortile dell'Università è diventato virale. Laè stata poi arrestata dalla polizia, che l'ha malmenata e trascinata a forza dentro un'auto.