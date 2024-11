Infobetting.com - Ipswich-Leicester (sabato 02 novembre 2024 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Tractor Boys vogliono la prima vittoria

Leggi tutto su Infobetting.com

Erano in molti a pensare che questo punto della stagione avremmo trovatonegli ultimi posti della classifica di Premier League che però per il momento sono occupati da Saints e Wolves. Le Foxes in particolare hanno ben nove punti, un bottino niente male per chi aveva già un piede nella fossa in InfoBetting: Scommesse Sportive e