Ilrestodelcarlino.it - "Io disabile senz’auto a causa della loro follia"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) È la rabbia del giorno dopo, quella che non si spegne, quella di chi adi duecento ragazzini dopo Halloween si trova sotto casa "un bello scherzetto". È la rabbia di Luigi Gino Vallorani, 70 anni,residente nella frazione di Ospedaletto e proprietario dell’auto sotto a cui alcuni dei ragazzini riunitisi in via Pertini hanno tirato una molotov. Una bottiglia incendiaria che, fortunatamente, ha danneggiato solo la carrozzeria e la ’pancia’ del veicolo, prima che i vigili del fuoco già presenti sul posto per estinguere l’incendiorotoballa risolvessero la situazione. Resta quindi la rabbia appunto e la conta dei danni. "Sono– spiega Vallorani – e quindi posso guidare solo quella macchina munita di comandi manuali. Ora sono a piedi". Tutta colpa di quei ragazzi scatenati.