Ilpiacenza.it - Inversione in via Emilia Pavese, si scontrano due auto: ferita una conducente

Leggi tutto su Ilpiacenza.it

in via, sidue. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 2 novembre, tra piazzale Torino e la rotatoriastradale di Piacenza Ovest. Una Fiat Panda diretta verso il centro cittadino in una manovra dia u è stata urtata da una Skoda che