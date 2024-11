Inter-news.it - Inter-Venezia, Martinez o Sommer? La probabile formazione

(Inter-news.it - sabato 2 novembre 2024) Domenica l’scenderà in campo contro ilalle ore 20.45. C’è un ballottaggio in corso tra Yanne Josep, ladi Simone Inzaghi. BALLOTTAGGIO –è il match dell’undicesima giornata di campionato. Simone Inzaghi ha diversi dubbi in occasione di questa gara e il pensiero va inevitabilmente già alla prossima settimana. Ci sono Arsenal e Napoli sul calendario, il turnover verrà fatto in modo meticoloso e ragionato. Nessun rischio, ilnon sarà comunque sottovalutato nonostante la difficoltà delle partite successive. Josep, nonostante le indiscrezioni degli ultimi giorni, dovrebbe rimanere in panchina e lasciare il posto nuovamente a Yann. Bisseck ottiene la conferma a sinistra in difesa, a destra va Benjamin Pavard con Stefan de Vrij al centro.