Iltempo.it - "Ingiusto e prevenuto". Corea, la sorella di Kim Jong Un contro l'Onu

Il segretario generale dell'Onu nel mirino delle critiche di Kim Yodel leader nordno KimUn. «Forte insoddisfazione» arriva dalla potente Kim per le parole di Antonio Guterres e la condanna dell'ultimo test missilistico effettuato da Pyongyang. Per Kim, che insiste sull'«esercizio del diritto all'autodifesa», si tratta di «un atteggiamento», riporta l'agenzia Kcna. «Il segretario generale dell'Onu pensa forse - incalza nella dichiarazione - che la pace possa essere garantita sulla penisolana se dessimo prova di moderazione in modo unilaterale in un contesto in cui Paesi ostili nei nostri confronti hanno formato un blocco militare basato sulle armi nucleari e inflitto una grave ferita alla sicurezza del nostro Paese con provocazioni politiche e militari senza precedenti?».