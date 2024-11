Ilgiorno.it - Incidente a Barghe, moto perde il controllo ed esce di strada: morta una 32enne

(Brescia), 2 novembre 2024 – Tragico, oggi pomeriggio poco prima delle 16, lungo la 237 del Caffaro, a, nel Bresciano: una ragazza di 32 anni è, ferito il fidanzato. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la vittima stava viaggiando sul sellino posteriore, da passeggera, su unaguidata dal compagno. Il quale, all'altezza di una curva, avrebbe perso ildella sua due ruote, probabilmente a causa dell'asfalto reso scivoloso da una macchia di gasolio. Secondo i rilievi il giovane non stava viaggiando a forte velocità, tanto da essersi solo leggermente ferito, durante la caduta. Per la, invece, non c'è stato nulla da fare: fatale, per lei, l'urto violento contro il guardrail. Inutile anche il tempestivo intervento dei soccorsi con un’ambulanza e automedica: i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso della giovane.