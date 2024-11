Monzatoday.it - Incendio in una cucina: vigili del fuoco al lavoro

Leggi tutto su Monzatoday.it

Paura poco prima dell’ora di pranzo per undivampato all’interno di una. Il fatto è accaduto oggi, sabato 2 novembre, a Lissone. Intorno alle 11.45 in unadi un appartamento di via Luigi Settembrini è scoppiato un. Le fiamme hanno raggiunto alcuni pensili. Sono