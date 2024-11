Ilgiorno.it - Incendio alla metallurgica Carcano: distrutto un capannone

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Divampato dopo le 20 di giovedì, è stato spento soltanto alle 3 di notte l’che ha interessato undelladi Delebio, importante e storica azienda specializzata nella lavorazione dell’alluminio. Le indagini sulle cause del rogo nel quale fortunatamente nessuno è rimasto intossicato o ferito sono in corso, ma sembrerebbe che a far divampare le fiamme sia stato un problema legato al non corretto funzionamento di un grosso macchinario del quale la Procura ha disposto il sequestro. A ventiquattrore dall’, tuttavia, né dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco né ddirezione della ditta è stato possibile ottenere maggiori dettagli su quanto accaduto. Di certo ci sarebbe l’entità, assai ingente, dei danni provocati dalle fiamme, che hanno raggiunto eanche la copertura dello stabilimento.