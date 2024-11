Laverita.info - In Germania il sesso è abolito: il genere, anche di un neonato, si decide a tavolino

(Laverita.info - sabato 2 novembre 2024) La fluidità entra in vigore ed è legge: per il cambio serve solo l’autocertificazione. Le femministe: «Donne in pericolo».