A causa del restauro in corso è stato necessario prosciugare il monumento simbolo della Dolce Vita. Ma per accontentare chi non vuole rinunciare al lancio, il Comune ha ideato una soluzione che ha già diviso il pubblico: una vasca rettangolare piena d'acqua.