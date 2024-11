Brindisireport.it - Il parco giochi dimenticato del rione Commenda, fra degrado e abbandono

Leggi tutto su Brindisireport.it

Non c’è più neanche un gioco. Ilregna sovrano. Versa in stato diilsituato fra via Fratelli Bandiera e via Carlo Pisacane, al. L’incuria è ovunque. Nei bagni, nel vecchio locale del custode, sulla pista di pattinaggio in particolare. La struttura un