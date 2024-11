Lapresse.it - Il Messico celebra “El Dia De Los Muertos”

Ilcome da tradizione “El Dia de los“ (Il Giorno dei Morti), un occasione per onorare i parenti e i cari defunti. Lezioni si snodano su tre giorni: il 31 ottobre si ricordano coloro che sono morti in incidenti, il primo novembre invece è dedicato al ricordo dei bambini scomparsi durante l’infanzia mentre il due novembre è per ricordare gli adulti. La festa vieneta con musica, bevande e cibi tradizionali dai colori vivi, combinati a numerose rappresentazioni caricaturali della morte ma soprattutto prevede la pulizia e la decorazione delle tombe da parte di intere famiglie, che vengono poi ricoperte di calendule arancioni.