Ilgiorno.it - Il matrimonio d’urgenza è ritardato e lo sposo in fin di vita muore prima delle nozze: Comune di Milano condannato a risarcire 250 mila euro

, 2 novembre 2024 – La sentenza di primo grado del Tribunale diha dato ragione alla “mancata sposa“ e torto al, che dovrà versarle un risarcimento di 15, in attesa dell’udienza del prossimo 29 gennaio in cui i giudici cercheranno di determinare anche il danno patrimoniale legato alla perdita della pensione di reversibilità da parte della donna, mai diventata moglie del suo compagno che in fin dia causa del coronavirus, il 27 febbraio 2021, in unaancora in piena emergenza Covid, aveva chiesto aldi celebrare con la procedurailcon la sua compagna. La storia è stata raccontata dal Giorno il 18 maggio scorso.