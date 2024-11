Ilnapolista.it - Il giornalista di El Salvador che ha escluso Vinicius dai primi 10 al Pallone d’Oro: «chi si ricorda di Mario Gotze oggi?»

L’ambiente del Real Madrid è stato scosso dopo la mancata vittoria diJr al. A trionfare è stato Rodri e il club spagnolo ha deciso, per protesta, di disertare la premiazione a Parigi. Il brasiliano ha poi scritto un post emblematico sui social: “Lo farò dieci volte se necessario. Non sono pronti“. Quello diè diventato un caso sportivo con la Uefa che ha commentato la decisione dei Blancos così «Si sono mostrati per quello che sono, non meritano spiegazioni» Tra i giornalisti che hanno votato per l’assegnazione del premio che stato qualcuno che non solo non ha espresso la sua preferenza per, ma ha anche espresso forti dubbi sul fatto che meritasse di essere tra i10 in classifica.