Il centro paralizzato

Il 31 ottobre scorso, via Indipendenza,di Bologna, è rimasta bloccata per alcune ore di punta per una manifestazione della Cgil. Bologna è stordita dai lavori che hanno reso inagibili importanti strade delstorico, il traffico dei mezzi urbani nord-sud è convogliato in gran parte su via Indipendenza che si trasforma spesso in un lungo corteo di autobus, gli orari di Tper sono inaffidabili per i problemi sopra citati. Ora io chiedo, perché il sindaco ha autorizzato una tale manifestazione sindacale con i gravi danni che erano prevedibili e che poi sono realmente accaduti? Interessa più il voto del sindacato che il benessere dei cittadini? Alle prossime elezioni Bologna si ricorderà dei disagi patiti. Francesco Fochi