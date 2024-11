Laverita.info - Il baratro di Kiev: il Donbass è perduto e c’è lo spettro delle armate di Kim

Leggi tutto su Laverita.info

Preoccupazione per il possibile impiego di 10.000 soldati nordcoreani a Kursk. Pyongyang: «Coi russi fino alla vittoria». La risposta degli ayatollah all’attacco israeliano potrebbe passare per le milizie sciite del Paese confinante: un modo per cercare di evitare ulteriori reazioni. Lo speciale contiene due articoli.