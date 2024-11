Quotidiano.net - Idf, 3 droni lanciati dall'Iraq intercettati sul Mar Rosso

Trecontro Israelesono stati abbattutie difese aeree sul Mar, mentre si avvicinavano al suo territorio. "Treda est sono statisul Mar", ha dichiarato l'esercito in un comunicato, aggiungendo che sono stati distrutti "prima di entrare in territorio israeliano". Nelle ultime settimane, diversi attacchi dicontro Israele sono stati rivendicati da gruppi filo-iraniani in. La Resistenza islamica in, sostenuta'Iran, si è assunta la responsabilità del lancio, affermando di aver preso di mira siti a Eilat dove però non è suonata alcuna sirena perché isono stati abbattuti prima di entrare nello spazio aereo israeliano.