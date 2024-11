Milanotoday.it - I supermercati Esselunga cambiano orario e chiudono prima a Milano: "Motivi di sicurezza"

Leggi tutto su Milanotoday.it

Un'ora in meno di spesa. Da lunedì 4 novembre diecimilanesi della catenachiuderanno un'ora. Così, tutti gli store della "Esse" in città tireranno giù la saracinesca alle 21 in punto, mentre l'unico che farà eccezione - continuando a chiudere alle 22 - sarà quello