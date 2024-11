Ilgiorno.it - I ladri entrano in azione di mattina in via Gramsci. Mettono la casa a soqquadro e arraffano i gioielli

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Sono stati fuorisolo qualche ora inta, e al rientro l’hanno trovata completamente aper il passaggio dei. I proprietari hanno chiamato i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo in via. Hanno trovato la finestra del soggiorno forzata e dall’abit, unaindipendente, sono stati rubati alcunid’oro, per un valore da quantificare ma che non sarebbe particolarmente ingente. Uno dei purtroppo frequenti casi in cui i malviventi si accaniscono nel mettere tutto a sottosopra in cerca di qualcosa da rubare, lasciando una devastche sconvolge le vittime quasi più dell’entità della perdita economica. Sull’episodio hanno avviato le indagini i carabinieri della locale St, della Compagnia di Vigevano, per cercare di individuare i responsabili.