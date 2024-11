Liberoquotidiano.it - Hiroshima amore loro: la bomba atomica ultima sponda di tiranni rossi e ayatollah

Nella sua pagina web la Nato sostiene che lo scopo fondamentale della propria capacità nucleare è «preservare la pace, prevenire la coercizione e scoraggiare l'aggressione». E che finché esisteranno le armi nucleari, la Nato rimarrà un'alleanza nucleare. L'obiettivo della Nato, dunque, è un mondo più sicuro per tutti in cui «l'Alleanza cerca di creare l'ambiente di sicurezza per un mondo senza armi nucleari». Quello che sembra un palese controsenso, possedere armi nucleari per arrivare a un mondo senza armi nucleari, è in realtà la base ideologica che sostiene il meccanismo della deterrenza secondo cui chi possiede armi nucleari gode di un privilegio indiscusso, un «arte», come diceva il dottor Stran, quella di «produrre nella mente del nemico la paura dell'attacco». La guerra in Ucraina ne è un esempio lampante.