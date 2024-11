Lanazione.it - Guasto alla linea sulla Firenze-Viareggio. Treni in ritardo, disagi anche per chi va al Lucca Comics

, 2 novembre 2024 – Untra le stazioni di Montecatini e Borgo a Buggiano ha creato il caos lungo la tratta ferroviaria tra. Il problema è stato segnalato intorno alle 8,30 di stamani, 2 novembre, ed ha richiesto un lungo intervento da parte dei tecnici. I lavori di ripristino dellasono andati avanti per tutta la mattina. La circolazione non è mai stata bloccata, ma è stata fortemente rallentata sia in un senso che nell’altro. Questo ha causato inevitabili ritardi eper tutte quelle persone in viaggio lungo la tratta. I problemi hanno riguardato soprattutto quei turisti e appassionati che daavevano scelto di muoversi in treno verso, dove è in scena il penultimo giorno dei. In città sono attese oltre 40mila persone e gran parte di esse avevano optato per il treno per evitare il caos parcheggi.