Laverita.info - Gli ex commissari di Condotte chiedono un compenso da 34 milioni

Il ministero delle Imprese però si oppone alla maxi parcella e li accusa di «scarsa diligenza» per la vendita a prezzo di saldo della partecipazione in Eurolink: la società è fondamentale per realizzare il Ponte di Messina.