Gaza Colpito centro vaccini antipolio

21.40 "Sei persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite" dopo che undi vaccinazioneè stato "nel Nord della Striscia di". Lo ha riferito il capo dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Ilsanitario primario a Sheikh Radwan,nel Nord di,è statomentre i genitori portavano i figli per la vaccinazione,in un'area in cui era stata concordata una pausa umanitaria per consentire la continuazione della vaccinazione". Così Ghebreyesus.