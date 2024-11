Ilrestodelcarlino.it - Furto nella gastronomia prima dell’inaugurazione

Reggio Emilia, 2 novembre 2024 – Neanche il tempo di inaugurare ufficialmente (il taglio del nastro è fissato per lunedì 4 novembre) che la nuova ‘San Carlo’, nel cuore del centro storico di Reggio Emilia, è stata derubata. L’attività aveva infatti aperto da pochi giorni,dell’evento di presentazione alla città. Il colpo è andato a segnonotte fra venerdì e sabato, verosimilmente fra le 3 e le 5, nonostante la zona sia la più frequentata e gettonata della movida reggiana. Dopo aver forzato un finestrone laterale a vasistas, qualcuno si è introdotto nel nuovo locale di pasta fresca tradizionale gestito da quattro giovani soci e ha rubato il fondo-cassa e messo tutto a soqquadro. Non trovando altro di valore da portare via, se non gli articoli alimentari, i malviventi se ne sono andati con le poche centinaia di euro che hanno trovato.