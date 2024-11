Lapresse.it - “Fucili addosso a Liz Cheney”, aperta indagine su frase Trump

(Lapresse.it - sabato 2 novembre 2024) Il procuratore generale dell’Arizona Kris Mayes ha riferito che il suo ufficio sta indagando per stabilire se i commenti di Donaldcontro Lizpossano costituire una minaccia di morte. Lo riporta la Cnn. “Ho già chiesto al mio capo della divisione criminale di iniziare a esaminare quella dichiarazione, analizzandola per capire se si qualifica come minaccia di morte secondo le leggi dell’Arizona”, ha detto Mayes all’emittente 12 News dell’Arizona. Durante un evento con Tucker Carlson a Glendaleha definito“un falco di guerra” radicale. Mettiamola in piedi con un fucile che le sparae vediamo come si sente, quando le armi sono puntate sulla sua faccia”.