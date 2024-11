Anteprima24.it - FOTO/ Incidente sull’autostrada A30, 42enne perde la vita

Tempo di lettura: < 1 minutoGravestradale questa mattina intorno alle 4:00. I Vigili del Fuoco sono intervenutiA30 direzione Avellino al km 1, per un’auto ribaltata, una Renault Capture. Per cause da accertare il conducente, un quarantaduenne originario di San Giuseppe Vesuviano, ha perso il controllo della vettura. Nell’impatto l’uomo ha purtroppo perso la. Temporaneamente chiuso il tratto autostradale per permettere alle forze dell’ordine di effettuare tutti i rilievi e le procedure del caso. L'articoloA30,laproviene da Anteprima24.it.