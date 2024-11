Ilnapolista.it - Fonseca: «Leao? Per me è solo una scelta, non c’è nessun conflitto»

Leggi tutto su Ilnapolista.it

ha parlato a Sky Sport prima di Monza-Milan. Le parole diSiamo alla terza panchina consecutiva per. Cosa deve fare adesso? «Io devo pensare nona questa partita ma anche alla prossima contro il Real Madrid. Devo fare la gestione della squadra. Non voglio entrare nei dettagli. Oggi io penso che questa sia la squadra giusta per sfidare il Monza, pensando anche al Real Madrid». Inizia a vedere un cambiamento innegli allenamenti? «Non voglio entrare nei dettagli. Per me èuna, non c’è. Èun’opzione, le altre cose interne, che riguardano la gestione del gruppo, ne parlo in privato. Io so come stanno le cose. Quello che è importante per me oggi è avere una squadra per vincere a Monza». Cerca anche un cambiamento anche nei risultati? «Sì, è importantissimo vincere oggi.