Ilgiornale.it - Fine supporto Windows 10: ancora un anno per chi non può aggiornare alla versione 11 (ma bisognerà pagare: ecco quanto)

Microsoft ha deciso di concedere solo 12 mesi in più agli utenti privati che non possono o non vogliono effettuare l'upgrade a11 entro il 14 ottobre 2025