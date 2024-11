F1 qualifiche GP Brasile 2024 | programma date e diretta tv

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) La F1 si prepara a disputare il Gran Premio del. Sul circuito di Interlagos va in scena il ventunesimo appuntamento del calendarioe il quinto round sprint. Dopo appena due settimane di assenza, il format straordinario torna in scena. Team e piloti dovranno adattarsi ad una serrata tabella di marcia, che prevede una sola sessione di prove libere, seguita da duee due gare. La ‘mini-corsa’ del sabato metterà in palio solo la metà dei punti rispetto al Gran Premio domenicale, che rimane l’evento principale del weekend. La terra di Ayrton Senna è pronta ad accogliere nuovamente il Circus, con il fine settimana di gara intra l‘1 e il 3 novembre. La griglia di partenza della gara della domenica verrà decisa dalla tradizionale sessione diin scena il sabato.