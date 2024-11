F1 GP Brasile Sainz | Non siamo al livello della McLaren dobbiamo fare qualcosa

Leggi tutto su Sportface.it

“Gara difficile per me, tanti errori all’inizio. La pista era molto scivolosa, io ho fatto tre o quattro errori che mi sono costati molto tempo. Qui quando esci dalla traiettoria trovi molto sporco. E’ chiaro che nonalper il momento,per essere più avanti“. Così Carlosal terminegara sprint del GP del, che ha terminato in quinta posizione. F1 GP: “Nonal” SportFace.