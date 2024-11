Pisatoday.it - Escursione alla rocca della Verruca, Montemagno e Nicosia

Leggi tutto su Pisatoday.it

L'partirà dCertosa monumentale di Calci per proseguire verso, dove si imboccherà la viafino al prato sottostante.Prevista salitaper il pranzo, in quella che a tutti gli effetti è ora un'oasi verde in un mare nero.L'ambiente