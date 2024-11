Firenzetoday.it - Empoli-Como, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo le pesanti sconfitte contro Inter (3-0) e Lazio (5-1)si affronteranno lunedì 4 novembre al Carlo Castellani Computer Gross Arena per una sfida che mette in palio pesanti punti salvezza. Le squadre infatti sono divise in classifica da soli 2 punti: l'attualmente si trova