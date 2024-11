Lapresse.it - Emma Bonino esce dall’ospedale: “E’ stata dura, prendo una pausa dalla politica”

“Mi sono spaventata davvero e questa volta miuna tregua”. Lo dice in una intervista a Repubblica, la storica leader radicale e di +Europa, tornata nella sua casa dopo il ricovero in terapia intensiva per una crisi cardiaca e respiratoria. “Quando si sta male è chiaro che le questioni essenziali della vita e della morte emergono con più forza”, afferma. “Renzi e la sconfitta in Liguria? Per ora niente polemiche politiche, prima devo badare alla mia salute e riprendermi e perciò mi dedico a curarmi. C’è un tempo per tutte le cose. Comunque a Renzi non ho niente da dire, né lui a me”, risponde. Dopo laper curarsi, le battaglie politiche e civili a cui pensa sono “il referendum sulla cittadinanza che dovrebbe tenersi in primavera”. “Importante – aggiunge – è approvare una legge completa sul fine vita e il suicidio assistito”.