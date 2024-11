Quotidiano.net - Elezioni Usa 2024: le notizie del 2 novembre

Leggi tutto su Quotidiano.net

Roma, 2– Fa discutere negli Stati Uniti un video che mostra un immigrato affermare di aver votato più volte: ovviamente nulla di vero, si tratta di un deepfake, un filmato falso ma molto realistico, spesso realizzato con l’intelligenza artificiale. E i servizi segreti non hanno dubbi: è stata la Russia, per manipolare gli elettori. “Consideriamo le accuse prive di fondamento”, la reazione di Mosca. Ma da Washington resta alta l'allerta per una possibile ondata di false informazioni per influenzare il voto. E intanto il dipartimento di Giustizia dell’Arizona – uno dei principali stati chiave per vincere la Casa Bianca – ha deciso di aprire un’indagine sulle parole di Donald Trump su Liz Cheney. “Le devono puntare i fucili contro”, ha dichiarato durante un comizio, riferendosi all’ex deputata repubblicana che ha deciso di ‘tradire’ il suo partito e votare Kamala Harris.