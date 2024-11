Feedpress.me - Dolori lancinanti all'addome, rimosso un tumore di 30 kg a una 75enne a Chieti

Leggi tutto su Feedpress.me

Finisce in ospedale per un dolore insopportabile e per un allarmante aumento di volume dell’. Lì i medici , grazie agli esami radiologici , scoprono la presenza di una massa anomala nella zona pelvica , ma solo durante l’ intervento chirurgico ci si rende conto dell’ eccezionalità del caso : era undi quasi 30 chili , subito. Protagonista della vicenda, avvenuta all’