Modenatoday.it - Distributore di idrogeno Seta, sarà pronto insieme al nuovo svincolo entro un anno

Leggi tutto su Modenatoday.it

Stper essere affidati da aMo i lavori per la realizzazione della viabilità di accesso, da viale La Marmora, all’impianto di stoccaggio e rifornimento diper il rifornimento dei bus nel deposito di, a Modena, in Strada Sant’Anna. L’impianto è in corso di realizzazione da parte