DIRETTA Verona-Roma, a breve la conferenza stampa di Juric LIVE

Lacerca conferme dopo la vittoria ritrovata col Torino: inle parole del tecnico Ivanprima della partita diLaha vinto ma non ha assolutamente convinto. Contro il Torino sono arrivati tre punti importanti per la classifica e per la panchina di Ivan, che però è ancora lontano dall’essere al sicuro. La situazione resta complicata, anche perché le prestazioni restano comunque poco brillanti. In casa di unin crisi e reduce da tre ko di fila, con Zanetti chiamato a salvare anche lui il posto, i giallorossi dovranno cercare sia il risultato che le risposte dal campo. Ivan– calciomercato.itA proposito, Ivanprende la parola nuovamente inprima della sfida del Bentengodi: ildalle 12 su Calciomercato.